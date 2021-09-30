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На Яворівщині трактор не розминувся з «Мерседесом»

Аліса Белей

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У середу, 29 вересня, на автодорозі Мостиська – Краковець «Мерседес-Бенц» зіткнувся з трактором «Т-25». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у середу близько 16:00, поблизу села Мелешки Яворівського району, що на Львівщині. Тут 65-річний львів’янин за кермом автомобіля «Мерседес» зіткнувся з 37-річним місцевим мешканцем на тракторі «Т-25».

Внаслідок ДТП, за даними поліції, постраждав 37-річний тракторист. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві «Мерседес» загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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