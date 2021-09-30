30 вересня внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий. Про це Львівському порталу повідомили в пресштабі ООС.

Від початку доби 30 вересня російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики обстріляли українські позиції біля Новотрошківського, Кам’янки та Попасної.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

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На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

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