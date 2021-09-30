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На АЗС Львівщини дорожчає газ

Андрій Котенський

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На Львівщині впродовж вересня знизились вартість бензину, проте значно зросли ціни на автомобільний газ, повідомляє Львівський портал.

Згідно з аналізом ринку великих мереж АЗС середня вартість популярних марок бензину «А-95» та «А-92» знизились на 0.37 грн та 0.31 грн/л відповідно. У той же час вартість автомобільного газу зросла в середньому на +1.24 грн/л.

Станом на 30 вересня 2021 року середня вартість палива на Львівщині:

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Бензин «А-98» – 36.19 грн/л (+0.07 грн)

  1. UPG – 33.60 грн/л ( – 1.00 грн)
  2. WOG – 36.99 грн/л (без змін)
  3. SOCAR – 37.98 грн/л (+1.20 грн)

Бензин «А-95» – 30,07 грн/л. (– 0.37 грн)

  1. Укрнафта – 29.00 грн/л (без змін)
  2. БРСМ-Нафта – 29.49 грн/л (+0.20 грн)
  3. UPG – 30.31 грн/л (без змін)
  4. Shell – 31.17 грн/л. (– 0.70 грн)
  5. ОККО – 31.17 грн/л. (– 0.70 грн)
  6. WOG – 31.17 грн/л. (– 0.70 грн)
  7. SOCAR – 31.17 грн/л. (– 0.70 грн)

Бензин «А-92» – 29,79 грн/л. (– 0.31 грн)

  1. Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін)
  2. БРСМ-Нафта – 28.49 грн/л (+0.20 грн)
  3. UPG – 29.61 грн/л (– 0.50 грн)
  4. Shell – 30.49 грн/л. (– 0.40 грн)
  5. ОККО – 30.49 грн/л (– 0.40 грн)
  6. WOG – 30.49 грн/л (– 0.40 грн)
  7. SOCAR – 30.98 грн/л (– 0.39 грн)

Дизельне паливо – 29,12 грн/л. (+0.04 грн)

  1. БРСМ-Нафта – 26.79 грн/л (+0.07 грн)
  2. UPG – 27.31 грн/л (– 0.20 грн)
  3. Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін)
  4. Shell – 29.59 грн/л (– 0.01 грн)
  5. ОККО – 29.59 грн/л (– 0.01 грн)
  6. WOG – 29.59 грн/л (– 0.01 грн)
  7. SOCAR – 32.98 грн/л (+0.50 грн)

Автомобільний газ – 18,02 грн/л. (+1.24 грн)

  1. Укрнафта – 17.18 грн/л (+1.53 грн)
  2. Shell – 17.59 грн/л. (+1.20 грн)
  3. БРСМ-Нафта – 17.88 грн/л (+1.61 грн)
  4. UPG – 18.01 грн/л (+1.20 грн)
  5. WOG – 18.48 грн/л (+1.10 грн)
  6. SOCAR – 18.48 грн/л (+1.00 грн)
  7. ОККО – 18.49 грн/л (+1.00 грн)

Варто нагадати, що попереднє здорожчання пального на Львівщині фіксували у липні.

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