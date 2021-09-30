Львів'ян запрошують на виставку та аудіопрогулянку минулим Підзамча

З 1 по 17 жовтня львів’ян запрошують відвідати виставку та аудіопрогулянку «Слідами спогадів Підзамча». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначають організатори, проєкт «Слідами спогадів Підзамча» – це своєрідна «машини часу», яка перенесе відвідувачів в період індустріального розквіту району Підзамча, через унікальні звуки, запахи й інсталяції.

«Ось куди приводять сліди – не тільки до відповідей, а й до запитань. Але головне – це те, що сліди мотивують до пошуків. Маємо велику надію, що сліди не зникнуть, а завдяки нашому проєкту проявляться і дадуть натхнення на подальші дослідження і пошуки», – зазначає кураторка проєкту Анна Гайдай.

У рамках проєкту можна буде прийти на аудіопрогулянку 2 та 3 жовтня о 12:00 год на станції Підзамче, що на вул. Огірковій, 1. Відвідувачів чекає шість (не)відомих локацій, які були важливими центрами життя підзамчан у 20-му столітті, а також: унікальні треки та запахи створені для цих локацій.

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З 1 жовтня можна буде пройти маршрут самостійно в будь-який час на сайті jamfactory.ua.

Також з 1 по 17 жовтня можна буде безкоштовно відвідати виставку в AIR Space, що на вул. Механічна, 5.

Час роботи виставки:

Ср-Пт з 12:00 по 19:00;

Сб-Нд з 11:00 по 18:00.

До проєкту запросили львівську художницю Терезу Барабаш і саунд-мисткиню з Хорватії Сару Ренар.

Проєкт реалізовує Jam Factory Art Center в рамках мистецьких резиденцій MagiC Carpets, за співфінансування програмою Європейського Союзу Creative Europe та Harald Binder Cultural Enterprises.