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Червоноградець домігся ув’язнення рекетира

Наталя Дуляба

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Суд відправив у тюрму 43-річного одесита, який безпідставно вимагав у мешканця Червонограда 100 тисяч гривень, а за невиплату неіснуючого боргу погрожував вбивством. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Встановлено, що у листопаді 2020 року обвинувачений одесит упродовж декількох днів під вигаданим приводом вимагав у мешканця Червонограда 100 тисяч гривень. Нібито останній заборгував цю суму кілька років тому і не хотів віддавати, тому підсудний став погрожувати йому вбивством та членам його сім’ї.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.189 ККУ (вимагання грошей). Під час судового розгляду було доведено, що червоноградець не боргував одеситу жодних коштів.

Відтак Радехівський районний суд визнав 43-річного одесита винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років тюрми.

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