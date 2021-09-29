В орендаря-боржника відібрали землю на Львівщині вартістю майже 5 млн грн

Господарський суд Львівської області зобов’язав підприємство повернути державі земельну ділянку на Львівщині площею понад 2,5 га та майже 5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Між Поршнянською сільською радою та одним із ТзОВ Львівщини було укладено договір оренди земель промисловості, що знаходяться на території Поршнянської сільської ради Львівського району (колишнього Пустомитівського).

Підприємство систематично не своєчасно та не повною мірою вносило орендну плату за користування земельною ділянкою. Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду.

У результаті Пустомитівська окружна прокуратура у Господарському суді Львівської області домоглася розірвання договору оренди та повернення державі земельної ділянки площею понад 2,5 га вартістю 4,98 млн грн.

Реклама партнерів

Після набрання судовим рішенням законної сили, органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.