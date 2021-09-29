В аваріях з мотоциклами на Львівщині постраждали четверо людей

Протягом вівторка, 28 вересня, на Львівщині стались чотири аварії за участю мотоциклів, внаслідок яких травмувались четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Перша ДТП виникла орієнтовно о 14:00 год. на вулиці Січових Стрільців у місті Комарно, що на Львівщині, зіткнулись 20-річний хлопець на мотоциклі «Спарк» та автомобіль «БМВ», за кермом якого перебував 47-річний львів’янин. Внаслідок зіткнення юного мотоцикліста із травмами забрали у лікарню.

Того ж дня близько 13:00 год. на вулиці Героїв Небесної Сотні у місті Кам’янка-Бузька, 27-річний чоловік за кермом мотоцикла «Джеон» зіштовхнувся з автомобілем «Міцубіші Ланцер», за кермом якого перебував 35-річний місцевий житель. В аварії постраждав керманич мотоцикла.

Ще одна ДТП сталась близько 13:00 на автодорозі сполученням Гайок – Великі Мости поблизу села Гайок у Кам’янка-Бузькому районі. Там зіткнулись «Деу Нексія», яким керував 24-річний мешканець міста Кам’янка-Бузька та мотоцикл «Мустанг». Внаслідок зіткнення мотоцикліст, 26-річний житель села Жовтанці, отримав перелом ноги та був доставлений у лікарню.

Реклама партнерів

Четверта ДТП сталася на вулиці Героїв УПА у місті Сокаль, що в Червоноградському районі Львівщини. Там о 18:10 сталось зіткнення між мопедом «Вайпер», та велосипедом, яким керував 49-річний місцевий житель. З переломом ноги у лікарню доставлений 16-річний пасажир мотоцикла, місцевий житель.