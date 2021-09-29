В аваріях з мотоциклами на Львівщині постраждали четверо людей

Протягом вівторка, 28 вересня, на Львівщині стались чотири аварії за участю мотоциклів, внаслідок яких травмувались четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.
Перша ДТП виникла орієнтовно о 14:00 год. на вулиці Січових Стрільців у місті Комарно, що на Львівщині, зіткнулись 20-річний хлопець на мотоциклі «Спарк» та автомобіль «БМВ», за кермом якого перебував 47-річний львів’янин. Внаслідок зіткнення юного мотоцикліста із травмами забрали у лікарню.
Того ж дня близько 13:00 год. на вулиці Героїв Небесної Сотні у місті Кам’янка-Бузька, 27-річний чоловік за кермом мотоцикла «Джеон» зіштовхнувся з автомобілем «Міцубіші Ланцер», за кермом якого перебував 35-річний місцевий житель. В аварії постраждав керманич мотоцикла.
Ще одна ДТП сталась близько 13:00 на автодорозі сполученням Гайок – Великі Мости поблизу села Гайок у Кам’янка-Бузькому районі. Там зіткнулись «Деу Нексія», яким керував 24-річний мешканець міста Кам’янка-Бузька та мотоцикл «Мустанг». Внаслідок зіткнення мотоцикліст, 26-річний житель села Жовтанці, отримав перелом ноги та був доставлений у лікарню.
Четверта ДТП сталася на вулиці Героїв УПА у місті Сокаль, що в Червоноградському районі Львівщини. Там о 18:10 сталось зіткнення між мопедом «Вайпер», та велосипедом, яким керував 49-річний місцевий житель. З переломом ноги у лікарню доставлений 16-річний пасажир мотоцикла, місцевий житель.
За цими фактами відкрито кримінальні провадження. Наразі проводяться досудові розслідування.
«Поліція Львівщини закликає водіїв двоколісних транспортних засобів – мотоциклів та скутерів, неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху. Не перевищуйте швидкості та слідкуйте за дорожніми обставинами. Бережіть життя та здоров’я – своє та навколишніх», – наголошують у поліції.
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Аліса Белей