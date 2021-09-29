У Стрийському парку можна потренуватися із зіркою естради, кіно чи навіть президентом

На Львівщині відкрили два тренувальні майданчики у межах соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України». Перша локація – у Стрийському парку поблизу обласної дитячо-юнацької спортивної школи, а інша – у міському парку «Здоров‘я» у Золочеві. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Кожен «активний парк» оснащений QR-кодами, завдяки яким відвідувач має змогу провести тренування будь-якої складності, обравши власного тренера серед зірок естради, кінематографу, професійних спортсменів, або провести тренування з Президентом України.

У ЛОДА розповіли, що цьогоріч на Львівщині з’явиться 20 таких парків, а згодом схожі локації з’являться у кожній громаді області. На відкриття парку запрошують титулованих спортсменів та тренерів.

«До прикладу, мешканці Золочева мали змогу потренуватись просто неба з фіналісткою Олімпійських Ігор у Токіо, призеркою та переможницею національних та міжнародних турнірів з художньої гімнастики Христиною Пограничною», – розповідає керівник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

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Відкриття наступного «активного парку» на Львівщині відбудеться наприкінці цього тижня у Радехові. Заплановано, що відкрите тренування тут проведе чемпіон світу з веслування Віталій Вергелес.

Додамо, що в Офісі президента інформують, що до кінця 2022 року в Україні з’явиться 10 тисяч таких локацій, які фактично будуть у кожному дворі.