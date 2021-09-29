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У Львівському ОХМАТДИТі створять передопераційні, де діти засинатимуть з батьками

Ольга Денисяка

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У Львівській обласній клінічній лікарні ОХМАТДИТ створять передопераційний хол нового зразка. Це – приміщення адаптивного типу, де дітям вводитимуть наркоз в присутності батьків, і прокидатимуться після операції маленькі пацієнти також поряд з найріднішими.Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Адаптивні кімнати, де дитина засинає та прокидається після операції в присутності найрідніших, є поширеною практикою у Європі. А незабаром стане реалізацією мрії хірургів «Охматдиту». Приміщення для створення такої палати виділили у центрі малоінвазивної хірургії лікарні.

Для створення холу об’єднають два окремі приміщення (частину коридору і частину балкону), проведуть ремонт, закуплять автоматизовані розсувні двері, а українські художники розмалюють стіни кімнати казковими сюжетами. У такий спосіб атмосфера передопераційного холу максимально буде наближена до домашньої. Крім того, маленькі пацієнти тут засинатимуть в обіймах батьків.

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«У закордонних практиках це нормально, коли мама відводить за руку в операційний блок і забирає після операції. Присутність мами чи тата впливає на одужання дитини. Ця практика за кордоном існує уже давно. Ми близькі до того, щоб зробити таке у себе в Охматдиті», – ділиться керівник Центру малоінвазивної хірургії «Охматдиту» Андрій Дворакевич.

«У лікарні – нестрашно» – це гасло проєкту «Добрі сни діточкам у львівському «Охматдиті». Над ним працюють  медики львівського «Охматдиту», фахівці Львівської національної академії мистецтв, а також волонтери громадської організації «Фундація підтримки мистецьких ініціатив «Візія»,  дитячі психологи та художники.

Плановий бюджет проєкту «Добрі сни діточкам, або художнє оформлення передопераційного холу у Львівському Охматдиті» становить 464 844 гривень. З них 64 844 гривні – це власні кошти ГО «Фундація підтримки мистецьких ініціатив «Візія». 200 тисяч гривень планується зібрати на спільнокошті «Велика ідея». Ще 200 000 гривень надасть Міжнародний фонд «Відродження» у межах конкурсу «Культура. Спільнота» за умови, що вдасться зібрати 200 тисяч гривень на спільнокошті.

Підтримати проєкт можна за цим посиланням.

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