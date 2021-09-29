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У Брюховичах та Підбірцях за мільйон відремонтують Народні доми

Вероніка Рой

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На ремонт двох Народних домів у Брюховичах та Підбірцях з міського бюджету виділили майже мільйон гривень. Відтак вже до кінця цього року полагодять покрівлю у Народному домі Брюховичів та фасад Народного дому Підбірців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Народний дім у Брюховичах – новий. Проте, як стверджують у мерії, через неякісний ремонт, який нещодавно робила Брюховицька сільрада, дах почав протікати. Під загрозою опинилося не лише проведення різних освітніх та культурних заходів, а й нищення самої будівлі. Тому на ремонт даху управління культури ЛМР оперативно виділило 900 тисяч гривень.

Також цьогоріч за кошти Львівської міської ради ремонтуватимуть фасад у Народному домі, що у Підбірцях. Він постраждав під час негоди. Роботи розпочнуть найближчим часом і вже до кінця року їх мають закінчити.

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Крім того, з міського бюджету Львова виділили ще майже 50 тис грн для придбання принтерів у Народні доми долучених до Львова громад. Загалом, нове обладнання отримають 9 громад. Передбачено закупити і ноутбуки.

А для бібліотек приєднаних громад закупили сучасну дитячу та дорослу літературу. Частину книг бібліотеки вже отримали, решту – невдовзі довезуть.

Як зазначили в управлінні культури ЛМР, бібліотечний фонд Львова оновлюють щороку. Цьогоріч ця добра традиція поширилася і на бібліотеки приєднаних громад. Загалом на закупівлю нових книг витратили понад 1 млн грн.

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