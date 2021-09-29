Під час пожежі у Сколе загинула 89-річна жінка

Під час пожежі у власному будинку загинула 89-річна сколівчанка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла у вівторок ввечері, 28 вересня, орієнтовно о 20:15 год. Займання сталось у дерев’яному житловому будинку на вул. Калнишевського, 11 у Сколе.

На момент прибуття вогнеборців дах будинку вже був повністю охоплений вогнем, а з вікон вибивався густий чорний дим.

Під час розвідки палаючої будівлі біля дверей рятувальники виявили 89-річну власницю помешкання. Її негайно передали медикам. Жінку з опіками ІІІ ступеня у важкому стані забрали у лікарню, де вона згодом померла.

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Повністю загасити пожежу вісьмом рятувальникам вдалося лише о 21:54 год. Вогонь встиг знищити весь дах і частину речей домашнього вжитку.

Що стало причиною займання, поки не відомо. Всі обставини події встановлюються.

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Фото: ДСНС