На Львівщині загинув 16-річний мотоцикліст

У вівторок, 28 вересня, між селами Затемне та Погорільці поблизу Перемишлян сталась аварія, у якій розбився молодий мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Попередньо встановлено, що близько 21:00 на автодорозі між селами Затемне та Погорільці Львівського району, водій мотоцикла «Сузукі» не впорався з керуванням, впав на проїзну частину та сильно травмувався.

Постраждалим виявився 16-річний мешканець одного з сіл Львівщини. Внаслідок ДТП він отримав травми, несумісні з життям. Хлопця реанімували в лікарні, але врятувати лікарям його не вдалось.