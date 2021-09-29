На Львівщині СБУ перевіряє документи та автомобілі

У середу та четвер, 29 та 30 вересня, Служба безпеки України проводить на Львівщині планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання. Під час навчань у мешканців області можуть перевіряти документи та автомобілі. Про це у Facebook повідомила пресслужба СБУ, передає Львівський портал.

Масштабні тренування відбувають в умовах, що максимально наближені до реальних із використанням спеціальної техніки. Тому СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.

Під час навчань на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

Відтак силовики просять мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

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Зокрема, СБУ окремо звернулась до жителів та гостей Яворівського району (м. Яворів та прилеглої до нього території) із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Також наголошують, що всі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Крім того, просять у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номерами «гарячої лінії» УСБУ у Львівській області (032) 261-61-42, або телефонувати -102.

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