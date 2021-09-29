На Львівщині автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі

Зранку 29 вересня у Львівському районі пасажирський автобус зіткнувся з легковиком. Внаслідок аварії травми отримали четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

ДТП сталась о 07:50 год. на автодорозі «Львів-Тернопіль» неподалік села Тарасівка у Львівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген», 32-річний львів’янин, зіткнувся з рейсовим автобусом сполученням Львів-Липівка, за кермом якого перебував 49-річний мешканець Львівщини.

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Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали троє пасажирів автобуса та пасажир легковика – 35-річний львів’янин. Правоохоронці уточнюють особисті дані учасників ДТП, медики встановлюють діагнози постраждалих.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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