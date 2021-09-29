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На Городоцькій двоє львів'ян, погрожуючи ножем, пограбували 24-річного хлопця

Аліса Белей

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У Львові патрульні затримали двох львів’ян, які, погрожуючи ножем, пограбували 24-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

У вівторок, 28 вересня, близько 23-ї години до патрульних звернулася жінка з Волині та повідомила, що її сина пограбували.

Зі слів матері, під час телефонної розмови з сином, коли він йшов від залізничного вокзалу вулицею Городоцькою в напрямку вулиці Виговського вона почула, що до нього хтось підійшов та почав нецензурно висловлюватися. Зв’язок з сином обірвався.

Після того, як заявниця надала опис сина – поліцейські його розшукали. Хлопець повідомив, що двоє невідомих чоловіків намагалися викрасти у нього мобільний телефон, а згодом, погрожуючи ножем, змусили віддати 1100 гривень.

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24-річний хлопець описав нападників, що допомогло інспектори знайшли схожих осіб. Ними виявилися раніше судимі за крадіжки львів’яни. Під час поверхневої перевірки в одного з них виявили гроші, ймовірно, потерпілого.

Також, за кілька хвилин до інспекторів звернувся прохожий та сказав, що ці чоловіки чіплялися до нього та вимагали розміняти 1000 гривень по 500.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Потерпілий написав заяву. Підозрюваних відвезли у відділ поліції.

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