Іспанці поділяться досвідом із Львівщиною у збереженні пам’яток та розвитку парків

Львівщина та Іспанія напрацьовуватимуть проєкти зі збереження пам’яток, спільного розвитку національних парків та налагодження нових міжнародних авіарейсів до міст Іспанії. Ці теми порушили під час сьогоднішньої зустрічі, 29 вересня, голова Львівської обласної ради Ірина Гримак та надзвичайний і повноважний посол Іспанії в Україні Сильвія-Хосефіна Кортес-Мартін, передає кореспондент Львівського порталу.

В рамках відзначення Днів Іспанії у Львові, посол Іспанії з робочим візитом відвідала Львівську обласну раду.

«На Львівщині є багато історичних та архітектурних пам’яток, які мають велику цінність. Зараз ми намагаємося залучати усі можливі ресурси для відновлення, реставрації та подальшого збереження цих об’єктів. В Іспанії також багато історичної архітектурної спадщини, яку дуже професійно доглядають та бережуть. Ми зацікавлені у міжнародному обміні досвідом між фахівцями. Для архітекторів, реставраторів з Львівщини буде корисною консультаційна допомога та рекомендації іспанських майстрів», – наголосила під час зустрічі Ірина Гримак.

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Своєю чергою Посол Іспанії в Україні Сильвія-Хосефіна Кортес-Мартін запропонувала у перспективі підписати Меморандум про співпрацю та налагодити співпрацю між екологами, працівниками національних природних парків з метою розвитку зон відпочинку та збереження унікальності природних ресурсів.

«Іспанія має багато напрацювань у сфері туризму, збереження довкілля, розвитку природних парків, збереження популяції та навіть переселення тварин. Працівники колективів, які опікуються нашими природними парками радо налагоджують партнерство з колегами з інших країн. Ми зацікавлені у співпраці з українцями», – зазначила посол.

Вона також наголосила на тому, що у Львові відкрився офіс громадської організації «Міжнародне товариство українсько-іспанської дружби» та подякувала обласній раді за сприяння. На її думку, саме ця організація тепер стане координатором між представниками обох країн.

Сторони також обговорили перспективу партнерства між дирекціями національних природніх парків обох країн, відкриття нових авіасполучень між українськими та іспанськими містами та можливості обміну студентами, викладачами, науковцями навчальних закладів.

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