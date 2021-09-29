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INSO-Lviv із Кирилом Карабицем запрошують на нову концертну програму

Андрій Котенський

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Український диригент із світовим ім’ям Кирило Карабиць та оркестр INSO-Lviv знову зберуться на одній сцені з новою музичною програмою DE NIHILO NIHIL. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт відбудеться у суботу, 2 жовтня, о 18:00 у Львівській національній філармонії.

«Первинною призмою у Стравінського, у Прокоф’єва та Чайковського є українськість, яка нетипово звучить у композиторів, які розмивають межі єдиної ідентичності, будучи частинами світової музики та говорячи мовою, яка не потребує перекладу. Три композитори, в  житті та у творчості яких точно мала місце Україна», – йдеться у описі до концерту.

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Їхнє коріння сягає українських земель, їхня творчість сповнена українського фолькльору, краси та мелодики українських пісень, водночас вона за межами будь-якої національності.

Три долі, три таланти, три абсолютно різні твори, в яких є точно звучання України, світу, епохи в якій кожен із них жив, та обставин з якими вони зустрілись в житті.

Виконавці:

Академічний симфонічний оркестр INSO-Львів

Кирило Карабиць, дириґент

Програма:

І. Стравінський. “Пульчинелла”, сюїта з балету (1924)

С. Прокоф’єв. “Осіннє”, симфонічний ескіз для малого оркестру, op.8 (1910)

П. Чайковський. Симфонія № 2 до мінор, op.17 (1872)

Квитки можна придбати за посиланням: soldout.ua

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