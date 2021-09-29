Якої погоди чекати на Львівщині 30 вересня

У четвер, 30 вересня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду та до 16 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 5-7 градусів тепла, вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах 14-16°C. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Хмарно. Можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман.

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