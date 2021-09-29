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Академію сухопутних військ відвідали канадські військові

Ольга Денисяка

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У середу, 29 вересня, Національну академію сухопутних військ відвідала делегація ЗС Канади. До її складу увійшли командир 11-ї ротації канадської місії UNIFIER підполковник Мелані Лейк та командир 12-ї ротації цієї операції підполковник Люк Фредерік Гілберт. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Академії сухопутних військ.

Канадські гості зустрілися із керівництвом навчального закладу. Під час спілкування очільник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук щиро подякував підполковнику Мелані Лейк та головному старшині 11-ї ротації Операції UNIFIER старшому уорент офіцеру Доновану Кроуфорду за їхній внесок у розбудову навчального закладу та зміцнення обороноздатності України, а також вручив їм відзнаки начальника Національної академії сухопутних військ.

«Я з великою теплотою буду згадувати нинішню ротацію ЗС Канади. Адже за підтримки наших канадських друзів та партнерів ми змогли суттєвомодернізувати систему підготовки курсантів та наповнити її зміст матеріалом, який забезпечить готовність наших вихованців до роботи у багатонаціональному середовищі. Переконаний, що наша спільна робота сприяє та буде й надалі сприяти здійсненню нових кроків у підготовці військових кадрів, наближенню Збройних Сил України до стандартів НАТО, забезпеченню миру і стабільності не лише в Україні та в Європі та цілому світі. Щиро вдячний канадському уряду, Збройним силам та всьому народу Канади, за підтримку та допомогу, яку вони надають у цей непростий для України час», –  наголосив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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Варто зазначити, що вже завтра, 30 вересня, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відбудеться урочиста церемонія передачі повноважень новому командуванню Операції UNIFIER, яку очолюватимуть підполковник Люк-Фредерік Гілберт та старший уорент офіцер Роберт Надо.

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Фото: Академія сухопутних військ

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