3 жовтня через велоперегони громадський транспорт Львова курсуватиме зі змінами

У неділю, 3 жовтня, у Львові проходитиме велогонка «TOUR de ONUR». У зв’язку з цим частина міського громадського транспорту курсуватиме зі змінами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, у неділю через велогонку буде тимчасове обмеженням руху транспорту на проспекті В. Чорновола: на ділянці від вул. Зернової до вул. Липинського. У зв’язку з цим з 8:00 год. до 15:00 год. міський громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Так, автобусні маршрути № 1А, 7, 17, 31, 9, 20, 25, 34, 37, 39, 41, 46, 47, 61, 57, 53 з центральної частини міста у напрямку руху вул. Липинського курсуватимуть вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – надалі за маршрутом.

У зворотному напрямку маршрути №1А, 9, 20, 25, 39, 46, 47, 61, 57, 53 курсуватимуть по вул. Липинського – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – надалі за маршрутом.

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Маршрути № 7, 17, 31, 34, 37, 41, 51 у напрямку із вул. Липинського до центральної частини міста курсуватимуть по вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Шолом-Алейхема – надалі за маршрутом.

Автобусні маршрути № 8, 8А та 22 курсуватимуть до вул. Джерельної (ТРЦ «Форум Львів») із вул. Липинського – вул. Єрошенка – вул. Під Дубом. У зворотному напрямку руху – по вул. Під Дубом – вул. Єрошенка – вул. Варшавська.

Тролейбусний маршрут №33 розпочне свою роботу з 15:00 год.

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Зауважимо, велогонка окрім Львова, відбуватиметься й в області. З перекриття доріг на Львівщині можна ознайомитися за посиланням.

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