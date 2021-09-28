Водіїв позбавлятимуть перепусток за порушення в пішохідній зоні Львова

У Львові змінили правила в’їзду транспорту в центральну пішохідну зону. Відтепер за перше порушення правил в’їзду водіям залишатимуть попередження. Якщо ж порушення зафіксують вдруге, то водію можуть виписати штраф і заблокувати перепустку на 30 днів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснив заступник начальника управління безпеки міста Юрій Дякович, рішення про позбавлення перепустки прийматиме ЛКП «Ратуша-сервіс». Попереджати водіїв про блокування їхніх карток не будуть.

«У разі стоянки, зупинки у пішохідній зоні на площі Ринок або іншого повторного порушення дія перепустки буде призупинена. Відповідне рішення прийматиме ЛКП «Ратуша-сервіс». Попереджати водіїв про блокування їхніх карток ми не будемо. Вони це зрозуміють, коли при в’їзді у пішохідну зону болард перед їхньою автівкою не опуститься», – зазначив Юрій Дякович.

За його словами, найбільше порушень у пішохідній зону фіксують серед водіїв транспортних засобів, які обслуговують підприємства та заклади, які працюють на території пішохідної зони. В основному порушення полягають в тому, що водії цих авто залишають пішохідну зону після 10:00 год.

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Інспектори з паркування управління безпеки міста в середньому за один день фіксують 4-5 порушень щодо в’їзду у пішохідну зону центральної частини міста, а в місяць виносять близько 10 постанов про накладення штрафу.

Попередження про порушення правил в’їзду у пішохідну зону водіям залишатимуть вже наприкінці цього тижня.

Зазначимо, що пішохідна центральна частина Львова обмежена пр. Свободи, пл. Торговою, пл. Данила Галицького, вул. Підвальною, вул. Валовою, пл. А. Міцкевича.

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