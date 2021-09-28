В Бориславі у квартирі виявили тіло жінки

У понеділок, 27 вересня, у Бориславі в квартирі житлового будинку рятувальники виявили тіло 74-річної жінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Так, о 17:41 год. до рятувальників надійшло повідомлення, що у місті Борислав на вулиці Коваліва, 47 на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку тривалий час не відчиняє двері та не виходить на контакт власниця.

До місця події було направлено рятувальників. Вони за допомогою висувної драбини надали доступ працівникам поліції для потрапляння в квартиру. В помешканні було виявлено тіло 74-річної жінки.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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