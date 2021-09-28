У зіткненні з мікроавтобусом у Львові постраждали двоє неповнолітніх

На вул. Мазепи у Львові зіткнулися мікроавтобус та скутер, яким керував 17-річний юнак. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у понеділок, 27 вересня, на вул. Мазепи. Тут 44-річний львів’янин за кермом мікроавтобуса Renault Traffic врізався у скутер Honda Dio, яким керував 17-річний місцевий мешканець.

Внаслідок зіткнення постраждав неповнолітній скутерист та його 17-річний пасажир. Їх обох із травмами забрали у лікарню.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. На винуватця ДТП чекає до 3 років років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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