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У Львові відреставрують дах каплиці Трьох святителів

Ольга Денисяка

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У каплиці Трьох Святителів, що розташована на вулиці Руській у Львові, відреставрують дах та хрести, що розміщені на куполах. Вартість робіт – майже два мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, дах перебуває в аварійному стані, протікає, і є загроза руйнації унікальної ліпнини в середині каплиці. Також будуть ще досліджувати дерев’яну конструкцію покрівлі, аби визначити, чи не потребує і вона цілковитої заміни.

«Зараз ми будемо досліджувати стан дерев’яних конструкцій. Є дискусії щодо методів реставрації покриття даху. Його ще раз обстежимо з риштувань. Можливо, існуюче покриття і можна врятувати, але це треба було робити пів століття тому, бо зараз воно як папір», – розповіла Лілія Онищенко.

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На реставраційні роботи в міському бюджеті передбачили близько 1,9 млн грн, і виконати їх планують якнайшвидше.

Зазначимо, що каплиця Трьох Святителів, є компонентом ансамблю Успенської церкви та пам’яткою архітектури національного значення.

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