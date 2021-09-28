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На підтримку жінок з раком молочної залози у Львові проведуть благодійний марафон

Вероніка Рой

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У неділю, 3 жовтня, Львів долучиться до благодійного забігу Race for the cure. Долучившись до марафону, можна підтримати всіх жінок, які із раком молочної залози. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Забіг Race for the cure розпочнеться 11:00 год. у Стрийському парку (старт від входу з вул. Самчука). Мета марафону – зібрати 170 тисяч грн на запуск проєкту «Рівний консультант» та відкриття кабінету психологічної підтримки на базі Національного інституту раку. Завдяки ньому онкопацієнти зможуть отримати інформаційну та емоційну підтримку від тих, хто уже має досвід боротьби з онкологічним захворюванням.

«Кожна 8-ма жінка в Україні стикається з проблемою раку молочної залози. Долучившись до благодійного забігу Race for the Cure, ви робите вклад у підтримку жінок, які зіштовхнулись з цим діагнозом. Ви можете присвятити свій пробіг або прохід дистанції якісь особливій людині, мамі, другові, медичному працівнику або організації», – наголошують організатори.

Що стати стати учасником масового забігу 3 жовтня, потрібно зареєструватися тут: https://bit.ly/3968GyH

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Крім цього, можна пробігти або пройти будь-яку дистанцію в період з 26 вересня по 10 жовтня біля будинку у своєму парку, стадіоні, на біговій доріжці самостійно чи додавши у свою команду друзів. Реєстрація тут: https://bit.ly/3CaFYcA

Також можна стати спонсором команди онкопацієнтів. Для цього тисніть «Стати спонсором цього пробігу» https://bit.ly/3lpvYFI.

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