The Hardkiss дасть два концерти у Львові

Гурт The HARDKISS продовжує тур Україною на честь свого десятиріччя та виходу альбому «Жива і не залізна». У Львові заплановано відразу два концерти, які відбудуться 15 та 16 жовтня, що на концертному майданчику «Малевич» (проспект В’ячеслава Чорновола, 2). Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Головне ювілейне шоу The HARDKISS «Десять» відбудеться у Києві на НСК «Олімпійский» – 18 червня 2022 року.

«Жива і не залізна» – четвертий студійний альбом The HARDKISS, який гурт випустив 21 травня. «Концепція альбому – Життя. Це не «космічна ластівка», а жива пташка в своєму природному середовищі. Найпростіші почуття та емоції, які супроводжують нас кожного дня. У центрі всіх історій продовжує залишатись Жінка. Цей альбом про неї – ту, що жива та гостро відчуває», – розповідає Юлія Саніна.

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На концертах туру The HARDKISS – обов’язково зіграють пісні з нового альбому. Але головний акцент буде зроблено на піснях, які вже стали улюбленими хітами за десять років.

«Ми так давно не бачилися на живих виступах із нашими слухачами, – розповідає креативний продюсер і музикант гурту Вал Бебко. – Пора це виправляти. До зустрічі на концертах туру «Жива»!

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Попереду у The HARDKISS концерти у Івано-Франківську, Вінниці, Харкові, Сумах, Запоріжжі, Маріуполі, Краматорську, Миколаєві, Херсоні, Одесі та Львові.

Квитки на концерти у Львові доступні за посиланнями:

у п’ятницю, 15 жовтня – Gastroli.ua/the-hardkiss1

у суботу, 16 жовтня – Gastroli.ua/the-hardkiss2

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