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Після запровадження «жовтої» зони карантину темпи вакцинації зросли на 25%

Вероніка Рой

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Протягом 27 вересня в Україні понад 110 тисяч людей вакциновано проти COVID-19. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Так, протягом 27 вересня 119 378 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 70 004 людини, повністю імунізовані – 49 374 людей.

У МОЗ зауважують, що кількість охочих отримати Covid-щеплення після запровадження «жовтої» зони карантину зросла.

«З моменту оголошення жовтого рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%», – ідеться у повідомленні.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 851 531 людину, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей.

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