На Золочівщині втопився 36-річний чоловік

Ввечері 27 вересня у місцевому ставку в селі Мала Вільшанка на Львівщині втопився 36-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, близько 20:30 год. у селі Мала Вільшанка в Золочівському району з місцевого ставка підняли на поверхню тіло 36-річного місцевого мешканця.

Обставини події встановлюється.

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