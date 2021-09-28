На Львівщині проходять навчання «Об’єднані зусилля – 2021»

У вівторок, 28 вересня, на Львівщині на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулися Дні Високоповажних гостей стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2021». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Гостям показали роботу штабу навчань та продемонстрували практичну взаємодію військових під час штурму міста.

Навчання «Об’єднані зусилля – 2021» – це підсумок річної підготовки Збройних Сил України і важливий крок до набуття взаємосумісності з підрозділами Збройних сил держав-партнерів.

До навчань також долучилися представники 15 країн-партнерів України, з них 11 – держави-члени НАТО, які в цей час на Яворівському полігоні беруть участь у багатонаціональних навчаннях «Рапід Трайдент».

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Фото: Академія сухопутних військ