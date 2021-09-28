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На фестивалі у Парку культури безкоштовно чіпуватимуть собак

Наталя Дуляба

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Цими вихідними, 2-3 жовтня, під час фестивалю «Щасливі хвостики» у Парку культури можна буде безкоштовно прочіпувати собаку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Фестиваль домашніх улюбленців «Щасливі хвостики» проходить у Парку культури вже вдруге. Такою зооподією організатори хочуть привернути увагу львів’ян до відповідального ставлення до тварин, належного догляду за ними, а також прилаштування безпритульних тварин у місті.

У суботу та неділю, 2-3 жовтня, під час цього фестивалю у Парку культури ЛКП «Лев» безкоштовно чіпуватиме собак.

Зауважимо, що чіпування собак є обов’язковим у Львові, відповідне рішення раніше прийняла мерія. Також це допомагає власникам без проблем знайти свого улюбленця, якщо той загубився.

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«Також під час фестивалю охочі завести собаку матимуть можливість познайомитись з вихованцями ЛКП «Лев», поспілкуватись з кінологом та працівники підприємства про тварин, догляд за ними та відповідальність за чотирилапих», – розповіла співорганізаторка фестивалю «Щасливі хвостики» Віра Припасник.

У програмі фестивалю також – виставка-ярмарок зоотоварів, майстер-класи та лекції від ветеринарів, грумерів, кінологів, фотосесія у тематичній фотозоні.

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