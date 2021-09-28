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Міносвіти пропонує змінити правила вступу до вишів у 2022 році

Ольга Денисяка

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Міністерство освіти та науки України готує нові правила прийому до університетів у 2022 році. Проєкт нових умов вступу оприлюднили на сайті МОН, передає Львівський портал.

Так, пропонують збільшити перелік спеціальностей для вступу на які потрібна математика.

Відомство хоче зменшити кількість паперових копій документів, що подають під час вступу. Зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО.

Також у планах ввести єдине фахове випробування в магістратуру для таких спеціальностей: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

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Водночас для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

Окрім того, розширять можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти. Удосконалять розподіл обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами.

Проєкт розмістили на сайті Міністерства для громадського обговорення. Зауваження та пропозиції до проєкту акта проcимо надсилати у формі порівняльної таблиці до 11 жовтня 2021 року на e-mail: [email protected]

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