ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на італійський вечір

Андрій Котенський

|

Львів’ян запрошують на вечір італійської музики та атмосфери. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Іалійський вечір у Львові розпочнеться у неділю, 17 жовтня, о 17:00 в Kavalier Boutique Hotel & Restaurant (вулиця Старознесенська, 70).

У програмі італійські хіти у виконанні кращих артистів міста та дегустація італійських вин від сомельє ресторану Kavalier.

Реклама партнерів

Також для гостей підготували розіграш призів та подарунків від партнерів; італійське сет-меню від шеф-кухаря ресторану «Kavalier».

Завершиться вечір танцями.

«Ви зможете провести осінній вечір у компанії чудових людей і зануритися в чарівний світ Італії та мистецтва «жити в задоволення»! Будемо раді бачити кожного», – запрошують організатори.

Придбати квитки можна за посиланням: Concert.ua.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів