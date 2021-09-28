Львів’ян запрошують на італійський вечір

Львів’ян запрошують на вечір італійської музики та атмосфери. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Іалійський вечір у Львові розпочнеться у неділю, 17 жовтня, о 17:00 в Kavalier Boutique Hotel & Restaurant (вулиця Старознесенська, 70).

У програмі італійські хіти у виконанні кращих артистів міста та дегустація італійських вин від сомельє ресторану Kavalier.

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Також для гостей підготували розіграш призів та подарунків від партнерів; італійське сет-меню від шеф-кухаря ресторану «Kavalier».

Завершиться вечір танцями.

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«Ви зможете провести осінній вечір у компанії чудових людей і зануритися в чарівний світ Італії та мистецтва «жити в задоволення»! Будемо раді бачити кожного», – запрошують організатори.

Придбати квитки можна за посиланням: Concert.ua.

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