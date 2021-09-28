Якої погоди чекати на Львівщині 29 вересня

У середу, 29 вересня, у Львові та області прогнозують ясну погоду та до 19 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах 14-19°C. Вітер південно-східний, 9-14м/с.

Ясно. Без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

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