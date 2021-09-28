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Головнокомандувач ЗСУ відвідав Академію сухопутних військ

Ольга Денисяка

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Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідав Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Разом із Командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським вони оглянули об’єкти навчально-матеріальної бази, провідні кафедри та навчально-тренувальні комплекси, соціально-побутову та спортивну інфраструктури, ознайомились з історією навчального закладу в Музеї.

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На Алеї слави випускників вшанували світлу пам’ять полеглих вихованців Національної академії, які віддали свої життя за Україну, боронячи її від російських окупантів.

«Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України за увагу до Національної академії та за високу оцінку роботи нашого колективу. Вірю, спільними зусиллями ми й надалі продовжуватимемо зміцнювати обороноздатність України, зокрема готувати висококваліфіковані військові кадри для її Збройних Сил», – повідомив начальник Національної академії сухопутних військ імені генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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