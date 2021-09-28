19-річного підозрюваного у смертельній ДТП біля Борислава взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід 19-річному хлопцю, якого підозрюють у смертельній ДТП неподалік Борислава. Було встановлено, що керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння та ніколи не отримав водійського посвідчення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як відомо, смертельна аварія сталася ще 24 серпня на автодорозі Борислав-Самбір-Мостиська-Дрогобич у селі Попеля Дрогобицького району. Того дня 19-річний водій автомобіля «Фольксваген Пасат» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Фольксвагеном Гольф».

Водій «Гольфа» та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років від отриманих під час ДТП травм померли на місці події. Ще троє пасажирів «Гольфа» віком від 17 до 19 років з травмами різної важкості були доставлені до лікарні.Тілесні ушкодження також отримали водій та троє пасажирів «Пасату» віком 18, 19 та 22 роки.

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Було встановлено, що на момент зіткнення водій «Пасата» перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він ніколи не отримував посвідчення на право керування транспортним засобом. Водій був затриманий.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

24 вересня, після проведення лікування, суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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Фото: поліція