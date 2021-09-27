Українці у Холмі відзначили 155-річчя Михайла Грушевського та відвідали пам’ятні місця

У Холмі (Польща) відзначили 155-ту річницю з Дня народження українського історика, громадського та політичного діяча, Голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, передає кореспондент Львівського порталу.

Урочисті заходи з нагоди 155-річчя Михайла Грушевського розпочалися панахидою, також присутні, серед яких були представники української громади в Польщі, польської влади та делегація депутатів Львівської обласної ради, поклали вінки та лампадки біля меморіальної дошки, встановленої на честь відомого українського діяча, на домі де він народився.

«Напередодні дня народження Михайла Грушевського – першого президента України, ми приїхали до княжого міста Холм. Ми відвідали дорогі для нашої пам’яті місця, помолилися в церкві, де Михайло Грушевський був охрещений та побували біля будинку де він народився.

Холм має багато пам’яток української історії. Він є історичним центром та етнографічною складовою Холмщини – колишньої частини України, яка сьогодні входить до складу Польщі. Ми маємо розуміти й пам’ятати, що відбулося дуже багато трагічних подій у Другій світовій війні. І на Хомщнині є багато таких місць, які ми пам’ятаємо і вшановуємо з товариством «Холмщина».

Важливо вшановувати й берегти українську спадщину за кордоном. Це наші корені, наша історія і пам’ять. Ми ні на що не претендуємо, а приїздимо сюди молитися. Зрештою, тут живуть українці й важливо, щоб ми разом шанували і пам’ятали свою історію», – наголосила очільниця товариство «Надсяння» та депутатка Львівської обласної ради Соломія Риботицька.

Цього ж дня у Холмській публічній бібліотеці відбувся науковий симпозіум «Михайло Грушевський – постать, діяльність, зв’язки з Холмом», організований Українським товариством у Польщі, кафедральною православною парафією св.Івана богослова та Підляським науковим інститутом.

«Ми самі формуємо свою історичну пам’ять. Якщо ми її не зберігатимемо то вона буде втрачена. Елементом історичної пам’яті є вшановування людей, які формували наш світ.

Без такої постаті як Михайло Грушевський не можливо уявити історію України кінця 19 початку 20 століття. Якщо хочемо зберегти свою пам’ять то маємо пам’ятати тих, хто був перед нами. Саме тому ми проводимо ці урочистості, бо ніхто за нас не буде зберігати нашої історичної пам’яті – це наш спільний обов’язок, не залежно по якому боці кордону ми живемо.

На жаль часом буває проблема з розумінням того, що українці мають право на збереження своєї історичної пам’яті. Але природньо, що українці її зберігають і що буває відмінною від пам’яті поляків. Кожен народ має свої історичні пам’яті, і часом вони не збігаються. Проте Михайло Грушевський – епохальна постать, що відіграла роль не лише в історії України, а й в історії всієї Європи. Ми звичайно запрошували долучитися до урочистостей польську громадськість і вдячні тим, хто відгукнувся і відвідав захід» – повідомив у коментарі Львівському порталу український історик, громадський діяч і публіцист у Польщі Григорій Купріянович.

Не зважаючи на те, що Михайло Грушевський народився у Холмі тут досі немає його пам’ятника, вулиці чи скверу, які б про це нагадували нащадкам.

«У Холмі є два знаки пам’яті про Михайла Грушевського – це меморіальна дошка на будинку де він народився та хрест пам’яті Михайла Грушевського, який був споруджений п’ять років тому біля церкви святого Івана Богослова, де його охрестили. Пам’ятника Грушевському у Холмі немає. Цю ідею активно виношували п’ять років тому але, на жаль, втілити її не вдалося. Так само перемовини про появу вулиці чи площі Михайла Грушевського у Холмі зазнали невдачі. Це рішення не залежить від нас, а лише від місцевої влади. Наразі такої згоди ми не маємо» – додав Григорій Купріянович.

Також ювілей Михайла Грушевського відзначили концертом за участю учнів міжшкільних груп навчання української мови та бандуристки Йоанни Купріянович з Любліна, а також українського дитячо-молодіжного фольклорного ансамблю «Гілочка» з Черемхи.

Окрім того делегація депутатів Львівської обласної ради побувала на Замковій горі – місце де був побудований Холмський замок короля Данила Галицького у 1237 році.

Фортифікаційний замок був остаточно зруйнований у 19 столітті, і сьогодні залишки його мурів, після кількох років досліджень, знову засипані у пагорбі. Лише частинка муру та інформаційний стенд нагадують, що це історичне серце Холма, яке заховане під землею.

Поруч руїн замку розташований неймовірний Собор Різдва Пресвятої Богородиці.

Пам’ятка сакральної архітектури ХVIII ст. Відомо, що нова святиня стоїть на руїнах давньої катедральної церкви XII ст, що вважається місцем поховання короля Данила Галицького.

Цього дня представники Львівщини також відвідали могилу українського громадсько-політичного і державного діяча Пилипа Пилипчука та село Верховина, що неподалік від міста Холм. Там у червні 1945 загоном Національних Збройних Сил, під керівництвом Мєчислава Паздерського, було вбито 194 українців. Біля їхніх могил поклали квіти та запалили лампадки.

Злочин у Верховині підтверджено судом у 1953 та повторно у 1998 році. Трагічна сторінка україно-польської історії, яку маємо пам’ятати, аби подібні трагедії ніколи не повторилися ні в Польщі, ні в Україні.

Додамо, що відзначення ювілею українського історика, громадського та політичного діяча, Голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського відбулося під патронатом Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща Андрія Дещиці.

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