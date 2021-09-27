У Львові викрили сall-центри, що обкрадали іноземних вкладників криптовалюти

У Львові викрили розгалужену мережу нелегальних call-центрів. Зловмисники використовували їх для привласнення грошей іноземців під приводом «інвестицій» у криптовалютні ринки. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Встановлено, що ділки контактували зі своїми клієнтами через приховані канали ІР-телефонії. Потерпілими від злочинної схеми стали тисячі іноземних вкладників.

За даними слідства, декілька місцевих «підприємців» облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних сall-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки.

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Свої «інвестиції», клієнти мали переводити на банківські рахунки і анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього, ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь.

Під час обшуків у приміщеннях call-центрів, правоохоронці виявили майже 100 комп’ютерів з гарнітурою для телефонних з’єднань, мобільні пристрої та маршрутизатори, чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації оборудки.

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Фото: СБУ