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Нелегал з Іспанії жив у львівському ТРЦ, переховуючись від поліції

Вероніка Рой

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Нелегальний мігрант з Іспанії тривалий час жив у торгівельно-розважальному центрі King Cross Leopolis, переховуючися від поліцейських та міграційної служби. Про це Львівському порталу повідомили у міграційній службі у Львівській області.

Ще у червні цього року міграційною службою у Закарпатській області було прийняте рішення про примусове повернення чоловіка до Іспанії, адже він прибув в Україну поза пунктом пропуску. Однак, не виконавши зобов’язання про повернення, іноземець приїхав до Львова.

«Розповідає, перше, що впало йому в вічі – це великий торговий центр, де він і вирішив ночувати. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення», – зазначають у міграційній службі.

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У міграційній службі уточнили, що точно не знають, скільки часу іноземець жив у ТРЦ. Проте додали, що мігранта затримали у п‘ятницю.

На іноземця склали адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП. Також було винесено постанову про накладення штрафу, а також поміщено до Волинського Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою ідентифікації та подальшого повернення в країну походження.

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Фото: міграційна служба

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