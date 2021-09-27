Неповнолітні водій та пасажир скутера постраждали в ДТП біля Львова

У неділю, 26 вересня, у селі Зимна Вода, що неподалік Львова, в ДТП травмувалися двоє неповнолітніх хлопців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
ДТП сталася близько 19.20, у селі Зимна Вода Львівського району. За даними поліції, 42-річний водій автомобіля Opel Astra наїхав на скутер Honda, яким керував 16-річний житель того ж села.
У результаті аварії скутерист та його пасажир, 14-річний односелець, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.
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Фото: поліція
Вероніка Рой