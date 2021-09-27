На місяць закривають частину вулиці Нечуя-Левицького

У вівторок, 28 вересня, у Львові через ремонтні роботи для руху транспорту закривають вулицю . І. Нечуя-Левицького, 15. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відзавтра підрядна організація ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» розпочне ремонт каналізаційної мережі від будинку на вул. І. Нечуя-Левицького, 15.

На час робіт, а саме до 25 жовтня, буде перекрито для руху транспорту вул. І. Нечуя-Левчицького, від вул. Чупринки до вул. Котрляреського.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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