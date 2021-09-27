ОСТАННІ НОВИНИ

На місяць закривають частину вулиці Нечуя-Левицького

Вероніка Рой

|

У вівторок, 28 вересня, у Львові через ремонтні роботи для руху транспорту закривають вулицю . І. Нечуя-Левицького, 15. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відзавтра підрядна організація ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» розпочне ремонт каналізаційної мережі від будинку на вул. І. Нечуя-Левицького, 15.

На час робіт, а саме до 25 жовтня, буде перекрито для руху транспорту вул. І. Нечуя-Левчицького, від вул. Чупринки до вул. Котрляреського.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Реклама партнерів

Натисніть на зображення для його збільшення

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів