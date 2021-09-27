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Мешканцю Нового Роздолу «світить» 10 років тюрми за продаж наркотиків

Ольга Денисяка

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Судитимуть 43-річного чоловіка, що продавав у Новому Роздолі на Львівщині наркотик – субітекс (бупренорфін). Про це Львівському порталу повідомили у відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у Новому Роздолі 43-річний обвинувачений займався збутом особливо небезпечного наркотичного засобу – субітекс (бупренорфін), зокрема і у під’їзді свого будинку.

Окрім цього, під час обшуків у його  квартирі  виявили та вилучили наркотики та гроші здобуті злочинним шляхом.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно раніше судимого чоловіка, якого обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та  незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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