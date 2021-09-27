Медики Львівщини переймали досвід у польських колег

Делегація медиків зі Львівщини з робочою поїздкою відвідала польський Краків. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Генерального консульства України в Кракові.

Зазначається, що львівські медики поїхали до Кракова, щоб налагодити співпрацю з польськими колегами. Зокрема відвідати Краківську університетську клініку, а також зустрітись з її директором Марціном Єндриховським, адміністрацією та лікарями КУК.

«Під час перебування в клініці польською стороною було проведено презентацію медзакладу і надано можливість детального ознайомлення з роботою низки її відділень. Відбувся конструктивний та змістовний обмін думками між українськими і польськими лікарями щодо перспективних напрямків взаємовигідного співробітництва та підготовки і укладення відповідного Меморандуму», – йдеться в повідомленні.

Українські та польські медики також обмінялись досвідом з лікування та реабілітації військових.

До складу делегації увійшли генеральний директор Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Юрія Липи» Максим Прикупенко та заступник головного лікаря з хірургії Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» Богдан Мальований, а також депутат Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.

КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» є основним медичним закладом області, в якому надається спеціалізована медична допомога інвалідам та ветеранам війн і прирівняних до них категорій населення. З 2014 року госпіталь є центром медичної, психологічної та фізичної реабілітації учасників антитерорестичної операції, в якому функціонує електронний Реєстр демобілізованих учасників АТО/ООС – мешканців області і надається організаційно-методична допомога по даному профілю в лікувально-профілактичних закладах регіону.

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – самостійний спеціалізований заклад охорони здоров’я, що забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативно-поліклінічну медичну допомогу дитячому населенню області, є центром організаційно-медичного керівництва дитячими закладами охорони здоров’я (відділеннями), розташованими на території області, базою спеціалізації і підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу. Лікарня розпочала свою діяльність з 1 березня 1950-го року і впродовж свого існування є провідною дитячою медичною установою Львівської області.

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Фото: Генеральне консульство України в Кракові