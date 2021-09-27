Якою буде погода на Львівщині в останній тиждень вересня

Впродовж останнього тижня вересня на Львівщині синоптики прогнозують хмарну та теплу погоду. Температура повітря вдень прогріватиметься до +19°. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівського гідрометеоцентру.

У вівторок, 28 вересня, у Львові та області буде хмарно, але без опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман. Вітер східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 4 – 9° тепла, вдень 14 – 19° тепла.

У середу, 29 вересня, також буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 3 – 8° тепла, вдень 13 – 18° тепла.

У четвер, 30 вересня, пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 5 – 10° тепла, вдень 12 – 17° тепла.

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У п’ятницю та суботу, 1 та 2 вересня, – хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі 1 жовтня пройде невеликий дощ. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18° тепла.

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