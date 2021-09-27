22-річний житель Львівщини зарубав сокирою знайомого

На Стрийщині під час конфлікту 22-річний хлопець сокирою вбив мешканця Закарпатської області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

26 вересня поліція отримала повідомлення, що в одному з будинків у селищі Верхнє Синьовидне Стрийського району виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце події виїхали правоохоронці. Вони встановили, що загиблим виявився 42-річний житель міста Мукачево Закарпатської області. За висновком медиків, причиною смерті чоловіка стали травми голови.

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Згодом поліцейські встановили, що до нанесення смертельної травми загиблому причетний 22-річний місцевий мешканець. Разом із загиблим він у той день був в гостях у іншого жителя села. В ніч з 25 на 26 вересня між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший з гостей завдав старшому удару сокирою по голові, від чого той помер.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

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Фото: поліція