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Володимира Івасюка повісили вже мертвим, – ексзаступник генпрокурора

Наталя Дуляба

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Легендарного українського поета і музиканта Володимира Івасюка повісили вже мертвим. Про це в ефірі токшоу «Право на владу» заявив ексзаступник генерального прокурора Микола Голомша, пише НВ.

Володимир Івасюк зник 24 квітня 1979 року після того, як вийшов з дому на роботу до консерваторії. Через кілька тижнів його виявили повішеним у лісі.

За офіційною версією радянської влади, композитор наклав на себе руки через «депресію». Однак за словами Миколи Голомші, у цій справі було багато маніпуляцій.

«Навіть фальсифікація доказів лікування була досить похабною. Симптоматика була одна – ліки інші. Ми встановили, що його повісили мертвим», – пояснив колишній заступник генпрокурора.

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Слова Голомші підтверджують і дані Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, отримані після відновлення розслідування.

Як писав Львівський портал, під час слідчого експерименту у 2019 році було встановлено, що самостійно Івасюк повіситися не міг, оскільки зав’язати вузол на гілці на висоті 1,7 м, щоб накласти на себе руки без сторонньої допомоги не змогла би навіть дуже фізично сильна людина.

Крім того, аби залізти на дерево, у композитора повинні були б залишитися відповідні сліди на взутті, одязі. Експерти таких слідів не виявили.

Нагадаємо, Володимира Івасюка знайшли повішеним 18 травня 1979 року у Брюховицькому лісі. Тоді йому було лише 30 років. Слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і справу було закрито за відсутністю складу злочину.

Володимир Івасюк – легендарний композитор та музикант, основоположник української естрадної музики. Автор багатьох хітів, зокрема «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас», «Балада про мальви» та інші.

Пісні Івасюка дали путівку в життя ансамблю «Смерічка», солістами якого були Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, а також Софії Ротару.

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