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У Львові благодійна спільнота збирає кошти на вантажівку

Наталя Дуляба

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Львівська благодійна спільнота «Емаус – Оселя» оголосила збір коштів для того, аби придбати вантажний автомобіль. Він необхідний для перевезення вживаного одягу та харчів для потребуючих. Про це йдеться на сторінці «Емаус – Оселі» у Facebook.

На придбання нової вантажівки організації потрібно 200 тисяч гривень. Збір грошей запустили на спільно кошті за цим посиланням.

Наразі майже дві сотні небайдужих людей вже пожертвували половину суми – трохи більше 100 тисяч гривень. На те, аби зібрати стільки ж, є ще місяць.

Вантажний автомобіль «Емаус – Оселі» потрібен для того, щоб збирати одяг із 30 контейнерів, встановлених у різних районах Львова. Частину віддають потребуючим, іншу – здають на повторну переробку.

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«Зараз ми їздимо старою вантажівкою, яку нам подарували благодійники. Вона часто ламається і це ускладнює весь процес збору речей, бо вони накопичуються біля переповнених контейнерів та іноді псуються під дощем і снігом. З новим автомобілем ми зможемо ефективніше збирати речі для перевикористання, підтримаємо ще більше нужденних людей та покращимо екологічну ситуацію в регіоні», – кажуть в «Емаус – Оселі».

Також благодійники додають: нова вантажівка стане неабияк у нагоді для перевезення харчів до Порохової вежі, де щотижня організовують обіди для потребуючих. Зараз «Емаус – Оселя» використовує вантажний автомобіль «Газель», придбаний ще у 2006 році за кошти посольства Японії в Україні.

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