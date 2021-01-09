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Де у Львові можна віддати одяг для потребуючих: перелік адрес

Вероніка Рой

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У різних районах Львова розташовані понад 20 контейнерів, куди містяни можуть приносити вживані речі для потребуючих людей. Про це йдеться на сторінці Спільноти взаємодопомоги «Емаус-Оселя».

 

«Спільнота «Емаус – Оселя» збирає для подальшого використання речі, які більше не потрібні їхнім власникам, але ще можуть знадобитися іншим. Збір речей відбувається через розташовані у місті контейнери, а у випадку великогабаритних речей – вантажівками організації за викликами додому. Усі зібрані речі використовуються для допомоги іншим людям через реалізацію низки соціальних проєктів», – йдеться у повідомленні.

Адреси розташування контейнерів у м. Львові:

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  • вул. Винниченка, 22 (біля Храму Святого Архистратига Михаїла);
  • пл. св. Юра, 5 (біля входу в Собор Святого Юра);
  • просп. Червоної Калини, 70 (біля входу у Церкву Різдва Пресвятої Богородиці);
  • вул. Джорджа Вашингтона, 12 – на розі з вул. Пасічна (АЗС “ОККО”);
  • вул. Малоголосківська, 8д (на парковці житлового комплексу);
  • с. Сокільники, вул. Стрийська, 30; (біля входу у ТРЦ “King Cross Leopolis” зі сторони гіпермаркету “Епіцентр”);
  • вул. Личаківська, 175 (біля входу у Церкву Покрову Пресвятої Богородиці);
  • вул. Максимовича, 2 (біля Каплиці Успення Пресвятої Богородиці);
  • вул. Угорська, 2 (біля входу у Майстерню добрих справ “Емаус – Оселя”);
  • ТВК “Південний” ( навпроти підземної парковки);
  • вул. Генерала Чупринки, 70 (подвір’я Храму Святого Климентія Папи);
  • вул. Пилипа Орлика, 5 (подвір’я Церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії);
  • вул. Наукова, 19а (між супермаркетами “Сільпо” та “Арсен”), біля церкви Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
  • вул. Наукова, 2А (АЗС “ОККО” №64);
  • вул. Симона Петлюри, 1 (АЗС “ОККО” №68);
  • просп. Червоної Калини, 35а  (АЗС “ОККО” №63);
  • вул. Зелена, 283 (АЗС “ОККО” №65);
  • вул. Ряшівська, 6 (АЗС “ОККО” №69);
  • вул. Б. Хмельницького, 292 (АЗС “ОККО” №87);
  • вул. Старознесенська, 24-26 (!FESTrepublic);
  • вул. Щирецька 36 (біля входу у Благодійний фонд “Білий ангел”);
  • вул. Рудненська, 1 (АЗС “ОККО” №67)
  • вул. Замарстинівська, 174 (АЗС “ОККО” №02).

Також можна привозити речі у будинок Спільноти у Винниках або у Майстерню добрих справ «Емаус-Оселя» у Львові.

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Зображення: «Емаус-Оселя»

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