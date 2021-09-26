На Львівщині серед лісу розбився тракторист

У Сянківському лісництві перекинувся трактор, 61-річний водій загинув на місці. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у суботу ввечері, 25 вересня, поблизу села Яворів, що в гірській частині області. Тут на території Сянківського лісництва на тракторі насмерть розбився 61-річний місцевий мешканець.

Попередньо встановлено, що чоловік, рухаючись трактором Zoomlion ґрунтовою лісовою дорогою, не впорався з керуванням, внаслідок чого трактор виїхав на схил, де двічі перекинувся. Від отриманих травм водій помер на місці події.

Наразі всі обставини події встановлюються.

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