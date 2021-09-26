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На Львівщині розшукують безвісти зниклого чоловіка

Наталя Дуляба

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Правоохоронці оголосили в розшук 32-річного Ярослава Галевича, який тиждень тому пішов із дому і не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у Самбірському районному відділенні поліції.

На Львівщині розшукують безвісти зниклого Галевича Ярослава Миколайовича, 15.04.1989 р.н., жителя села Тершів Самбірського району. Чоловік ще 18 вересня пішов із дому, проте назад так і не повернувся.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про його місцеперебування, просять телефонувати у поліцію за номером «102» або за цим номером: 096-853-89-52.

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Фото: поліції

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