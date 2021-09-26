На Львівщині прогнозують сонячну і теплу погоду

В понеділок, 27 вересня, у Львові та області синоптики опадів не прогнозують, температура повітря прогріється до 20 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.
Температура повітря вночі становитиме 7-12 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +15-20°C.
Вітер східний, 3-8 м/с. Вночі та вранці на території Львівщини обіцяють туман видимістю 200-500 м.
Вранці буде хмарно, однак ближче до обіду розпогодиться. Без істотних опадів.
Натисніть на зображення для збільшення
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба