На Львівщині прогнозують сонячну і теплу погоду

В понеділок, 27 вересня, у Львові та області синоптики опадів не прогнозують, температура повітря прогріється до 20 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 7-12 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +15-20°C.

Вітер східний, 3-8 м/с. Вночі та вранці на території Львівщини обіцяють туман видимістю 200-500 м.

Вранці буде хмарно, однак ближче до обіду розпогодиться. Без істотних опадів.

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